Lunchrestauranger på Kimitoön går från sommarkommers till lugn vinterperiod – så här mycket kostar en lunchportion på ön

Två bilder: En man med en potatislåda och en lunchportion.
ÅU hörde sig för hur det går hos några av lunchställena på Kimitoön. Det här är Johan Thesslund som driver Café Adèle i Kimito sedan mars. Lunchportionen kommer från Strandhotellet i Dalsbruk.

Lunchserveringarna tuffar stabilt på trots lågsäsong.

