Lyxkryssarbygge i Åbo evakuerades på grund av brand

Kim Lund
Vy över parkeringsplats och båtvarvet Meyer Turku
En brand bröt ut på ett kryssningsfartyg som för tillfället byggs på Meyer Turkus varv i Åbo. Fartyget evakuerades för säkerhets skull.
En brand bröt ut ombord på en lyxkryssare som byggs på Åbovarvet Meyer Turku på tisdagseftermiddagen

