Lyxkryssarbygge i Åbo evakuerades på grund av brand Kim Lund En brand bröt ut på ett kryssningsfartyg som för tillfället byggs på Meyer Turkus varv i Åbo. Fartyget evakuerades för säkerhets skull. Carina Holm Katarina Pada Publicerad: 2.12.2025, 14:35 En brand bröt ut ombord på en lyxkryssare som byggs på Åbovarvet Meyer Turku på tisdagseftermiddagen Carina Holm Nyhetschef, ledarskribent Katarina Pada Reporter