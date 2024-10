Majestätisk musikal på gång – Raseborgs Sommarteater ska rocka nästa år

Thomas Rävkvist/Ian Granström Oskar Silén ska regissera sommarens musikal på Raseborgs Sommarteater. Bilden till höger är från årets pjäs.

I sommar blir det Queen för hela slanten är Västnyländska Ungdomsringen bjuder på musikalen We Will Rock You på Raseborgs Sommarteater.

We Will Rock You med musik av rockbandet Queen och texter av Ben Elton hade premiär på Dominion Theatre i London 2002. Översättningen av manuset är gjord av Kristofe