Många ville se supertalangen Iida Lehtomäki när Turku Open i frisbeegolf gick in på andra dagen Jean Lindén Iida Lehtomäki blev säkert bekant för många finländare genom sin framfart i VM nyligen, där 15-åringen var en hårsmån från att ta guld. Den här helgen tävlar hon i Åbo. Tävlingen i Luolavuori i Åbo samlar många inhemska och utländska toppnamn. Jean Lindén Publicerad: 9.8.2025, 14:27 Redan vid elvatiden på lör Jean Lindén Reporter (Åbo) Ge respons åt redaktören Publicerad: 9.8.2025, 14:27 Dela artikeln