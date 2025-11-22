Maria Lassén-Seger har nominerat böcker till Sveriges största barnlitteraturpris – ”Vi frågar oss om böckerna bryter ny mark” Annina Suominen Många böcker samlas om utrymmet i Maria Lassén-Segers hylla i arbetsrummet på Åbo Akademi. I år är hon ordförande i juryn som nominerar böckerna till Augustpriset. Vi frågar oss om böckerna bryter ny mark, om de överraskar oss”, säger hon. I år nominerades sex böcker till priset. ”Vi frågar oss om böckerna bryter ny mark och om de överraskar oss”, säger ÅA-docenten Maria Lassén- Annina Suominen Reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 22.11.2025, 11:00 Dela artikeln