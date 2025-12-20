Myllys vd tror inte att näthandeln knäcker businessen

Försäljningen ökar och besökarantalet stiger i köpcentrumet Mylly.

Köpcentrumet Myllys vd Mari Hantula tror inte att näthandeln slår ut de fysiska klädbutikerna. ”I en butik får du en bättre känsla för kläderna, du kan känna på kvaliteten och pröva olika storlekar utan oro för att det blir en returneringskarusell.”
Julhandeln är full gång i köpcentr

