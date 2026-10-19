Nedskärningarna på föreningsfältet raderar ut funkishistorien

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Regeringens beslut att fortsätta med de omfattande nedskärningarna i Steafinansieringen och att ändra bidragskriterierna är ett hårt slag mot bland annat organisationerna på funktionshinderfältet.

Regeringens beslut hotar inte enbart framtiden för många människor och grupper, utan även bevarandet av deras historia.

Den viktiga kamratstödsverksamhet och det frivilligarbete, utvecklingsarbete och påverkansarbete som många organisationer har ansvarat för kommer att upphöra.

Mycket sakkunskap går förlorad och tusentals människor blir utan hjälp. När medborgarorganisationerna inte längre kan förstärka individernas röster försvagas även demokratin.

Under en workshop om funkishistoria för arkivsektorn i slutet av september diskuterades de konsekvenser som nedskärningarna kan få för bevarandet av funkishistoria.

Vi, aktörer inom nätverket för funkishistorisk månad, är mycket oroade för att många betydande funktionshinderorganisationers historia kommer att försvinna i samband med nedskärningarna i deras verksamhet.

Funktionshinderorganisationerna har exempelvis värdefullt material med anknytning till funktionsrättspolitiska arbetet. Att överföra detta material till arkiv och museer kräver arbetstid.

Materialet berättar inte bara om funkishistoria, utan också om vårt välfärdssamhälles och civilsamhällets historia. När en organisation avvecklas med en mycket snäv tidtabell kan dess historia i värsta fall hamna på soptippen.

Är detta regeringens mål: att sudda ut en del av nationens kollektiva minne?