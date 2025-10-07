Nu är det klart – de här spelar huvudrollerna i klassisk berättelse på Åbo svenska teater Pette Rissanen Klassikern "Den lille prinsen" sätts upp på ÅST. Från vänster: Amita Kilumanga (kostymdesign), Oksana Lommi (i rollen som den lille prinsen), Janne Pellinen (regi, dramatisering), Dick Holmström (i rollen som piloten), Sarianna Sormunen (maskdesign), Annukka Pykäläinen (scenografi). Fotot är taget hos Åbo Flygklubb. ”Den lille prinsen” har premiär på ÅST:s stora scen den 12 mars 2026. ÅU Publicerad: 7.10.2025, 11:00 I klassikern ”Den lille prinsen ÅU Ge respons åt redaktören Publicerad: 7.10.2025, 11:00 Dela artikeln