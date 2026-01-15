Ny satsning på mat och turism i Konstens hus i Åbo Flyttbart kök installeras. Kändiskockar ordnar matlagningskurser. Privat Jouni Kuru, producent på matfestivalen Food & Fun Festival, och Jere Pensikkala vd för Konstens hus, samarbetar med Åbo stad i nytt turism- och matprojekt. Under vårvintern kombineras mat och konst på nytt sätt på femte våningen i Konstens hus. Annina Suominen Publicerad: 15.1.2026, 20:00 I april och maj är det dags för en Annina Suominen Reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 15.1.2026, 20:00 Dela artikeln KOMMENTARER