Ny utredning bekräftar: Explosion eller kollision sänkte inte Estonia

Internationell haverikommission ser ingen orsak att återuppta utredningen av Estoniakatastrofen.

Skärmdump "Estonia – fyndet som ändrar allt"
Ett hål på Estonias styrbordssida som upptäcktes år 2019 i samband med inspelningen av en dokumentärserie satte igång spekulationer om en explosion ombord. Den teorin kullkastas nu i en färsk utredning.
Reporter (Åbo)
