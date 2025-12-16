Ny utredning bekräftar: Explosion eller kollision sänkte inte Estonia Internationell haverikommission ser ingen orsak att återuppta utredningen av Estoniakatastrofen. Skärmdump / Estonia - fyndet som ändrar allt / Discovery Plus Ett hål på Estonias styrbordssida som upptäcktes år 2019 i samband med inspelningen av en dokumentärserie satte igång spekulationer om en explosion ombord. Den teorin kullkastas nu i en färsk utredning. Kim Lund Publicerad: 16.12.2025, 13:10 Skad Kim Lund Reporter (Åbo) Ge respons åt redaktören Publicerad: 16.12.2025, 13:10 Dela artikeln Kommentera