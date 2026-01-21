Ny växtsjukdom drabbar tallar i Finland En viss svamp som orsakar sjukdom i växter har hittats för första gången i Finland. Naturresursinstitutet Luke Barr med symtom på brun barkfläcksjuka samlades in från en bergtall i oktober 2025. Ett svart svampmycel växte vid de bruna fläckarna. Mycelet undersöktes med mikroskop och där syntes sporer av svampen Lecanosticta acicola. Katarina Pada Publicerad: 21.1.2026, 17:00 Forskare på Natur Katarina Pada Reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 21.1.2026, 17:00 Dela artikeln KOMMENTARER