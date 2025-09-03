Paketbil och lastbil krockade på motorvägen i Pemar – trafiken löper igen

En olycka har inträffat på motorvägen mellan Åbo och Helsingfors, meddelar Fintraffic klockan kvart före ett.

Det var frågan om en paketbil som körde in i bakre delen av en lastbil, uppger räddningsverkets lägescentral till ÅU.

Inga personer skadades i krocken, enligt räddningsverket.

Röjningsarbete pågår och ett körfält är stängt. Trafiken löper som normalt klockan kvart över ett.

Olycksplatsen ligger nära avfarten till regionalväg 181 och alltså norr om Sagu.

Kartan visar ungefär var olyckan inträffade.

Uppdaterat 13.18.