Om ett år är Gränsbevakningens nya flygplan här – grundstenen till den nya hangaren murades i Åbo

Kim Lund
En kvinna slänger en slev murbruk i en brunnsring medan tre män tittar på.
Inrikesminister Mari Rantanen (Sannf) var den första att ta till sleven då grundstenen till Gränsbevakningens nya flyghangar murades i Åbo.Följande i tur var Gränsbevakningens chef, viceamiral Markku Hassinen, byggföretaget Laamos vd Ari Silvola och Senatsfastigheters koncernchef Tuomas Pusa.

Den nya hangaren för Gränsbevakningens flygplan byggs just nu i Åbo. På fredagen murades grundstenen

Reporter (Åbo)
Publicerad: