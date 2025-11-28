Om ett år är Gränsbevakningens nya flygplan här – grundstenen till den nya hangaren murades i Åbo Kim Lund Inrikesminister Mari Rantanen (Sannf) var den första att ta till sleven då grundstenen till Gränsbevakningens nya flyghangar murades i Åbo.Följande i tur var Gränsbevakningens chef, viceamiral Markku Hassinen, byggföretaget Laamos vd Ari Silvola och Senatsfastigheters koncernchef Tuomas Pusa. Den nya hangaren för Gränsbevakningens flygplan byggs just nu i Åbo. På fredagen murades grundstenen Kim Lund Reporter (Åbo) Ge respons åt redaktören Publicerad: 28.11.2025, 17:03 Dela artikeln