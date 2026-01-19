Pargas möblerar om på bildningssidan – tjänsteman har sagt upp sig

Staden slopar systemet med skilda ansvarspersoner för svensk- och finskspråkig utbildning.

Mikael Heinrichs
en vintrig skolgård
I framtiden ska bildningsdirektören ansvara för gymnasieutbildningen medan den nya utbildningschefen har hand om den grundläggande utbildningen fram till åk 9.
Publicerad:

Utbildning

Reporter (Pargas)
Publicerad: