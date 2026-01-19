Pargas möblerar om på bildningssidan – tjänsteman har sagt upp sig Staden slopar systemet med skilda ansvarspersoner för svensk- och finskspråkig utbildning. Mikael Heinrichs I framtiden ska bildningsdirektören ansvara för gymnasieutbildningen medan den nya utbildningschefen har hand om den grundläggande utbildningen fram till åk 9. Mikael Heinrichs Publicerad: 19.1.2026, 10:15 Utbildning Mikael Heinrichs Reporter (Pargas) Ge respons åt redaktören Publicerad: 19.1.2026, 10:15 Dela artikeln KOMMENTARER