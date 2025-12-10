Penningspelslag kan skjutas upp Stefan Öhberg, Jonas Edsvik, Nya Åland Riksdagens förvaltningsutskott föreslår i sitt betänkande för den nya penningspelslagen att den skjuts upp ett halvår. Samtidigt uppmanar man att dialogen om Veikkaus återkomst till Åland ska fortsätta. Inklippt är Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. Riksdagens förvaltningsutskott föreslår i sitt betänkande för den nya penningspelslagen att den skju Nya Åland Ge respons åt redaktören Publicerad: 10.12.2025, 11:15 Dela artikeln Kommentera