Penningspelslag kan skjutas upp

Stefan Öhberg, Jonas Edsvik, Nya Åland
Bildpar; till vänster en ifylld lottokupong och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström till höger.
Riksdagens förvaltningsutskott föreslår i sitt betänkande för den nya penningspelslagen att den skjuts upp ett halvår. Samtidigt uppmanar man att dialogen om Veikkaus återkomst till Åland ska fortsätta. Inklippt är Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

