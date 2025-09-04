PJÄSEN: Blir man för arg blir man ensam – men utvägar finns alltid Björn Fagerholm På gården hittar Bob Hilma och Vilma. De blir sällskap på en äventyrlig resa där han får tips om hur man kan möta en överväldigande känsla. Oskar Silén gör alla rollerna i Teater Taimines "Bombastiska Bob" som spelas för 2-6-åringar. Föreställningarna om Bob är korta och komprimerade, fulla av action. Ann-Christine Snickars Publicerad: 4.9.2025, 19:00 Barnteater: Bombastiska Bob Ann-Christine Snickars Frilans, kultur Ge respons åt redaktören Publicerad: 4.9.2025, 19:00 Dela artikeln