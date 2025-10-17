Planerad höjning av gruvmineralskatten kan slå till hårt mot Nordkalk – och i förlängningen också Pargas stad Mikael Heinrichs, Kalle Grönroos Regeringens planerade höjning av gruvmineralskatten landar inte väl hos Sandra Bergqvist som anser att den skulle drabba både industrin och jordbruket orimligt hårt. På bilden ses Nordkalks dagbrott i Pargas. Regeringen vill höja gruvmineralskatten och samtidigt omfördela den så att kommunen där gruvan finns Mikael Heinrichs Reporter (Pargas) Ge respons åt redaktören Publicerad: 17.10.2025, 12:00 Dela artikeln