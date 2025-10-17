Planerad höjning av gruvmineralskatten kan slå till hårt mot Nordkalk – och i förlängningen också Pargas stad

Mikael Heinrichs, Kalle Grönroos
ett bildkollage på ett dagbrott med vit sten och en kvinna
Regeringens planerade höjning av gruvmineralskatten landar inte väl hos Sandra Bergqvist som anser att den skulle drabba både industrin och jordbruket orimligt hårt. På bilden ses Nordkalks dagbrott i Pargas.

Regeringen vill höja gruvmineralskatten och samtidigt omfördela den så att kommunen där gruvan finns

