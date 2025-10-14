Polisbil krockade med civil bil i Ekenäs
I samband med en utryckning på tisdagen krockade polisens patrullbil med en civil bil i Ekenäs. Ingen, förutom fordonen, skadades i händelsen.
Enligt Svenska Yle inträffade olyckan på morgonen i trafikljusen vid korsningen av Hangövägen och Salovägen.
Eftersom motparten i händelsen är polisen ansvarar åklagarmyndigheten för utredningen.
I en sådan situation bedömer man alltid huruvida föraren av polisbilen har iakttagit den försiktighet som utryckningssituationen kräver.
För motpartens del bedömer man huruvida skyldigheten att ge utryckningsfordonet fri passage har iakttagits.