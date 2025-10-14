Polisbil krockade med civil bil i Ekenäs

Kristoffer Nöjd En polisbil krockade i Ekenäs på tisdagen.

I samband med en utryckning på tisdagen krockade polisens patrullbil med en civil bil i Ekenäs. Ingen, förutom fordonen, skadades i händelsen.

Enligt Svenska Yle inträffade olyckan på morgonen i trafikljusen vid korsningen av Hangövägen och Salovägen.

Eftersom motparten i händelsen är polisen ansvarar åklagarmyndigheten för utredningen.

I en sådan situation bedömer man alltid huruvida föraren av polisbilen har iakttagit den försiktighet som utryckningssituationen kräver.

För motpartens del bedömer man huruvida skyldigheten att ge utryckningsfordonet fri passage har iakttagits.