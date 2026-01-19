Polisen misstänker brott i samband med bränderna i Uittamo

Polisen ber om hjälp av detektiven allmänheten för att lösa gåtan med tre bränder i Uittamo.

Monica Forssell I söndagens eldsvåda på Återvändsgatan totalförstördes ett öde egnahemshus. Polisen misstänker att branden var anlagd.

Polisen misstänker att de tre eldsvådor som den senaste veckan har härjat i stadsdelen Uittamo i Åbo har varit anlagda.

Inom loppet av bara en vecka har tre obebodda hus brunnit. Söndagen den 11 januari brann det i en lekstuga på en daghemsgård på Vargängsgatan, i fredags brann ett rivningshus på Rusthållsbrinken och i söndags ett gammalt egnahemshus på Återvändsgatan.

Monica Forssell Bara bråte blev kvar efter branden på Återvändsgatan.

Polisen i sydvästra Finland efterlyser nu vittnesiakttagelser av personer som rört sig i närheten av brandplatserna vid tidpunkten då bränderna uppstod, samt annan information som kan ha samband med händelserna.

Iakttagelser och uppgifter som gäller bränderna ombeds skickas per e-post till vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi