Polisen misstänker brott i samband med lagerbyggnadsbranden i Åbo

Polisen misstänker brott i samband med branden där en lagerbyggnad på cirka 300 kvadratmeter i Åbo förstördes.

Byggnaden låg på Ilpoisvägen i stadsdelen Peltola. Larmet kom klockan 19.50 på söndagskvällen.

Hallen hade använts som lager men var vid tidpunkten för branden så gott som tom. När brandkåren kom till platsen brann hallen för fullt och rökbildningen i området var kraftig.

Polisen misstänker att någon gjort sig skyldig till skadegörelse.

– Utgående från den preliminära utredningen finns det skäl att misstänka att branden är anlagd, säger kriminalkommissarie Janne Berg i ett pressmeddelande.

Polisen har förhört vittnen till branden men vill gärna ha flera tips.

De kan skickas till vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi eller per Whatsapp eller textmeddelande till nummer 050 411 7655.

Inga personer skadades i branden.