Polisen: Se upp med ny bedrägeriform under telefonsamtal

Just nu förekommer bedrägerier där man under ett pågående telefonsamtal uppmanar offret att ladda ner en app som påstås förhindra falska betalningar. Det meddelar polisen.

Samma teknik som används vid bedrägerier där man påstår att pengarna på ett bankkonto är i fara och att de måste överföras till ett säkerhetskonto används.

Enligt polisen har man under bedrägerisamtalet förbjudit offret att avslöja sina koder och poängterat att nedladdningen av appen är det enda sättet att undvika skador.

En bank, polisen eller någon annan hederlig aktör frågar aldrig dig om dina koder eller uppmanar dig att ladda ner appar för att skydda dina tillgångar.

Om du misstänker att du överfört medel till en bedragare, kontakta först din bank och gör sedan en polisanmälan, hälsar polisen.