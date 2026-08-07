Polisen söker fortfarande tips om försvunnen Åboman – bilen hittad i Pargas

Mannen anmäldes försvunnen 30 juli, men har fortfarande inte hittats.

Polisinrättningen i Sydvästra Finland ber fortfarande om tips om den man i 50-årsåldern som försvann i Åbo förra veckan. Han anmäldes som försvunnen torsdagen den 30 juli.

Bilen som mannen använde har hittats tom på området kring gästhamnen i Airisto i Pargas. Polisen uppmanar personer i området att kontrollera sina gårdar, förråd och andra utomhusutrymmen.

Myndigheterna har tillsammans med Frivilliga räddningstjänsten sökt efter mannen sedan förra veckoslutet. Enligt den information polisen har för närvarande misstänks inget brott.

Polisen vill ha tips och eventuella iakttagelser om var mannen rört sig. Också uppgifter om avvikande iakttagelser i området kring Airistos gästhamn kan vara av intresse för utredningen.

Uppgifter kan lämnas till Polisinrättningen i Sydvästra Finland på telefon 0295 417 259 (samtalen går till en telefonsvarare).