Polisen ber om tips om en försvunnen man i Åbo

Polisen En man i fyrtioårsåldern har försvunnit i Åbo på söndagsmorgonen. Polisen ber om tips från almänheten.

Polisen frågar efter information om en man som anmälts försvunnen i Åbo under helgen.

Mannen sågs senast i närheten av Åbo domkyrka tidigt på söndagsmorgonen den 9 november, omkring klockan 02.30.

Den försvunne mannen är i fyrtioårsåldern, cirka 182 centimeter lång och normalbyggd. Vid tidpunkten för försvinnandet var han klädd i svarta jeans, vita skor och en grå tröja med en gul jacka.

Polisen ber allmänheten om information. Alla iakttagelser eller annan information om en man som stämmer in på denna beskrivning kan rapporteras till Polisinrättningen i Sydvästra Finland via e-post till vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi, genom att ringa 0295 417 259 eller genom att skicka ett WhatsApp-meddelande eller sms till 050 411 7655.

Polisen misstänker inget brott i samband med försvinnandet.