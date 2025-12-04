Polisoperation på skola i Vichtis

Arkiv/Kristoffer Nöjd Polisen grep en person på en skola i Vichtis på torsdagen.

En elev som uppträdde hotfullt fick flera polispatruller att rycka ut till Vihdin yhteiskoulu i Vichtis på torsdagen strax före klockan 13.

Polisen var snabbt på plats och grep personen som enligt preliminära uppgifter var en elev på skolan.

Polisen fortsätter att utreda fallet och situationen på skolan lugnade sig.

På grund av personens unga ålder kommenterar polisen inte fallet mer detaljerat än så här.