Polisuppdrag under Aningaisbron i Åbo

Polisen och förstavården har ett brådskande uppdrag på gång under Aningaisbron i Åbo. Det meddelar polisen i ett kort pressmeddelande klockan 16.31 på torsdagen.

Uppdraget berör den personliga integriteten och polisen ger därför ingen närmare information om vad det gäller.

Polisen uppmanar förbipasserande och bilister att inte stanna eller fotografera, utan ta sig förbi platsen så fort som möjligt.

Det kan uppstå störningar i tågtrafiken på grund av insatsen.