Politiker i Raseborg bjöds in för att diskutera gymnasier - de här beskeden kunde de ge

Kristoffer Nöjd
Kollage med unga kvinnor och tre personer i soffa.
Emma Lindolm och Angelica Stolpe höll det inledande anförandet när beslutsfattarna hade bjudits in till Ekenäs gymnasium för diskussion. I soffan SFP:arna Anders Walls, Thomas Blomqvist och Åsa Raunio.

På onsdagen ordnade studerandekårsstyrelsen i Ekenäs gymnasium en debatt om gymnasiernas framtid med

Reporter (Västnyland)
Publicerad: