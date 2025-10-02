Politiker i Raseborg bjöds in för att diskutera gymnasier - de här beskeden kunde de ge Kristoffer Nöjd Emma Lindolm och Angelica Stolpe höll det inledande anförandet när beslutsfattarna hade bjudits in till Ekenäs gymnasium för diskussion. I soffan SFP:arna Anders Walls, Thomas Blomqvist och Åsa Raunio. På onsdagen ordnade studerandekårsstyrelsen i Ekenäs gymnasium en debatt om gymnasiernas framtid med Kristoffer Nöjd Reporter (Västnyland) Ge respons åt redaktören Publicerad: 2.10.2025, 19:00 Dela artikeln