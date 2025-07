President Stubb besökte Meyervarvet

Arkiv/ÅU/Jean Lindén & Meyer Turku President Alexander Stubb tog sig en titt på Star of the Seas, som Åbovarvet Meyer Turku ska leverera till Royal Carribean International i USA snart.

President Alexander Stubb kollade in Star of the Seas-bygget på Meyer Turku på torsdagsmorgonen.

Det