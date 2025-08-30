Prideparad stänger gator i Åbo centrum – polisen uppmanar bilburna att undvika stadskärnan i några timmar

Prideveckans mest synliga evenemang i Åbo ordnas i dag lördag, då prideparaden som utmynnar i en parkfest i Puolalaparken tågar igenom stadens centrum.

Prideparaden startar klockan 12 från Gamla stortorget mot Puolalaparken och en stor del av gatorna i den absoluta stadskärnan stängs av för fordonstrafik medan paraden passerar.

Polisen meddelar att Humlegårdsgatan och Eriksgatan antagligen kommer att vara de gatuavsnitt som drabbas hårdast av stängningen.

Parkfesten inleds klockan 13 och polisen utgår ifrån att fordonstrafiken borde återgå till det normala senast klockan 14.

I fjol deltog ungefär 5 000 personer i Åbo Pride.