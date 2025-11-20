Pris i nationell tävling - ÅU har landets bästa webb!

ÅU Åbo Underrättelsers redaktion. Stående i rummet från vänster: Sabine Schütt, Linn Schönberg, Annina Suominen, Frida Nyberg-Pulli, Susanna Landor, Kim Lund, Carina Holm, Monica Forssell, Jacob Hjortman. På datorskärmen från vänster (uppe): Johan Backas, Mikael Heinrichs, Kristoffer Nöjd, Emilia Örnmark och Anne-Maarit Itänen.

Det blev guld för Åbo Underrättelser i tävlingen Årets lokalmedia.

För andra året i rad rankas ÅU som en av landets bästa lokaltidningar, den här gången baserat på det digitala innehållet.

Det är branschorganisationen Nyhetsmediernas förbund som ordnar tävlingen Årets lokalmedia. I år granskade juryn enbart det digitala innehållet och hur det ser ut på lokaltidningens webbplats och i sociala medier. Juryn utgick från fyra kriterier i sin bedömning: mångsidighet, kvalitet, växelverkan med läsarna och funktionalitet.

Privat Chefredaktör och vd Susanna Landor tog emot priset på Nyhetsmediernas förbunds galakväll i Jyväskylä på torsdagen.

ÅU tävlade i klassen för självständiga lokaltidningar som inte ingår i en mediekoncern. Juryn, som bestod av både journalistikstuderande och medieproffs, berömmer ÅU för en mångsidig journalistik. ÅU får också beröm för att föra fram kultur och bjuda på en enhetlig läsupplevelse.

Att erbjuda mångsidig och pålitlig lokaljournalistik som kommer läsarna nära är ÅU:s kärnuppdrag, säger chefredaktör Susanna Landor, som tog emot utmärkelsen på prisgalan i Jyväskylä.

– Det känns toppen att ÅU får erkänsla för sitt unika innehåll och sin starka närvaro. Det kräver engagerade medarbetare, från kundtjänst och marknadsföring till redaktion och försäljning, och jag är otroligt stolt över vårt dedikerade ÅU-gäng.

ÅU tävlade i en klass med många resursstarka tidningar och konkurrensen var tuff. Landor säger att hon är extra glad för att bedömningen i år utgått från den digital publiceringen på webben och i sociala medier, i stället för papperstidningen som tidigare. Det avspeglar mediekonsumtionen och samhällsutvecklingen i stort, och är i linje med ÅU:s strategiska framtidsbygge.

– Allt fler läsare konsumerar nyheter och annat innehåll i mobiltelefonen. Också en majoritet av ÅU:s prenumeranter vill läsa färska nyheter på webben flera gånger per dag.

I samma takt som läsarna rör sig till digitala kanaler ökar också betydelsen av digital annonsering – och dess andel fortsätter att växa i snabb takt.

– Annonsörerna vet att flera kanaler behövs för att nå olika målgrupper, och därför har vi tagit fram attraktiva digitala annonslösningar, säger ÅU:s försäljnings- och marknadsföringschef Anne-Maarit Itänen.

Större tillgänglighet och tillväxtpotential finns på den digitala sidan, och därför vill 201-åriga ÅU vara en modig vägvisare med förmåga att uppdatera sig och gärna hitta nya sätt att betjäna publiken, enligt Landor.

– Också landets äldsta kan förnya sig och ÅU banar nu väg för andra. Jag tolkar det här priset som ett uppmuntrande hejarop på vår valda väg framåt.

Landor syftar på den förnyelseprocess som ÅU under det senaste året jobbat för. Papperstidningen, med tillhörande e-tidning, utkommer numera som ett gediget läspaket på fredag, samtidigt som ÅU ännu tydligare vill satsa på att utveckla webben och sin närvaro på sociala medier.

– Tempo, paketering och tilltal är nyckelord. Vi strävar efter att hålla våra webbläsare uppdaterade med de färskaste nyheterna på sajten och via sociala medier nå ut till läsare som helst tar till sig nyheter via plattformar som Instagram, Threads, Facebook, LinkedIn, Bluesky och TikTok. För redaktionen gäller det att vid sidan om det traditionella nyhetsjobbet hela tiden hitta nya verktyg och sätt att nå ut, säger ÅU:s webbchef Monica Forssell.

När produktionskostnaderna för papperstidningens ombrytning, tryck och distribution bara stiger, samtidigt som antalet pappersprenumeranter nationellt minskar, gäller det att betjäna läsarna ännu bättre i digitala utgivningskanaler för att bygga en mer hållbar framtid.

– Framför allt i skärgården finns det många fördelar med att kunna läsa ÅU digitalt. Också de dagar när papperstidningen inte kan delas ut i området, kan prenumeranten smidigt läsa nyheter på åu.fi eller som e-tidning.

För att nå ut till en yngre målgrupp behöver ÅU också utnyttja sociala medier effektivare. På Facebook har ÅU över 18 000 följare, på Instagram 10 600 följare och på LinkedIn är ÅU betydligt mer aktivt än många andra tidningar i landet. Under hösten har ÅU satsat på att göra korta videor som nått en ny publik, och snart kommer ÅU att finnas på TikTok.

– Oberoende av plattform vill vi värna om ÅU:s unika själ. Ingen annan serverar lika omfattande lokaljournalistik på svenska i Åboland.

I år tävlade 67 tidningar om titeln Årets lokalmedia, som är indelad i tre klasser. Vinnarna är: