Rädd för våld eller mentala kriser under julen? Här finns hjälp

Det finns telefonlinjer att ringa och chattar att öppna. En krass, våldsam verklighet innebär ändå att det för vissa lönar sig att vara redo att fly.

Pixabay Våld, ensamhet och mental ohälsa märks under storhelger som julen. Det finns hjälp.

Långa helger kan öka stress, konflikter och våld, särskilt när supandet börjar. Vissa tvingas lämna hemmet för att känna sig trygg på julen.

Hjälp finns att fås, meddelar Egentliga Finlands välfärdsområde Varha.

– Många tror att barnen omhändertas om man söker hjälp för våld i nära relationer. Att hjälpa familjer är ett arbete som kräver flera olika yrkespersoner, och dem behöver man inte vara rädd för. Ju tidigare man söker hjälp, desto lättare är det också för barnen att återhämta sig från sina trauman, säger Sirkku Opacic, specialsakkunnig på Varhas arbete mot våld.

Verkligheten är krass trots att hjälp finns, kan man konstatera då man läser Varhas meddelande: Den som lever med våld bör göra en säkerhetsplan i förväg.

Se till att telefonens batteri är laddat och att 112-appen finns installerad i mobilen. Ha mediciner, bankkort och andra viktiga dokument nerpackade i samma väska ifall du måste lämna hemmet, tipsar Varha.

Tips av Varha

Vid en nödsituation: ring alltid 112

Varhas social- och krisjour: 02 262 6003 (24/7)

Fackla, kund- och servicehandledning inom socialservice: 02 313 9494 (må–fre 9–15 eller i Varha-appens chatt, avvikande tidtabeller syns i appen när man loggar in: digi.varha.fi)

Varha-appens chatt för frågor gällande mental hälsa, missbruk och beroende (avvikande tidtabeller syns i appen när man loggar in: digi.varha.fi) Här kan du hitta hjälp Organisationernas avgiftsfria tjänster som man kan använda med låg tröskel inför jul: vslj.fi/joulu-2025.

Föreningen Mielis kristelefon på svenska 09 252 50112. Måndagar och onsdagar kl. 16–20, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9–13.

Nollinjen – Hjälp vid våld i nära relationer 080 005 005. Betjänar gratis på flera språk, även svenska, och samtalet registreras ingenstans, inte ens på telefonräkningen.

Åbo skyddshem.

Röda Korsets tjänster på Ungas skyddshus (finns i Åbo).

Sekasin-chatten Sekasin-chatten på finska är öppen varje dag hela året, från måndag till fredag kl. 9–24 samt på lördag och söndag kl. 15–24. Den svenskspråkiga chatten är öppen varje dag kl. 15–19. Källor: Varha, Röda Korset, Mieli