Rekordstora skador av stormen Hannes – röjningsarbetet fortsätter på många håll i landet

Nästan 200 000 hushåll blev utan ström under stormen Hannes framfart den 27 december.

Monica Forssell Medelvindhastigheten i stormen Hannes den 27 december uppmättes till 29 meter per sekund på landområden och 31 meter per sekund på havsområden. Träd föll över vägen på många håll, här vid Skärgårdsvägen i Pärnäs.

Skadorna som st