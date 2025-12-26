Rembrandt, van Gogh – utställning som aldrig setts utanför London visas i Åbo

Pressbild Vincent van Goghs ”Starry Night”, målad 1889, hör till verken som projiceras i Logomo i sommar. På bilden ser man hur utställningen ordnas och två besökare som njuter av konsten på en bänk.

I sommar visas interaktiv konst i Logomo i Åbo. Det är det Londonbaserade företaget Frameless som pr