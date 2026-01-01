Rikligt snöfall orsakar dåligt väglag de närmaste dagarna

Föret på vägarna i Nyland och Egentliga Finland kommer bli extra dåligt från och med fredagsmorgonen.

Enligt prognoser kommer det snö rikligt i flera dagar. Fintraffic uppmanar alla att reservera extra tid för jobbresan på fredag morgon.

– Den drivande snön kommer att minska sikten. På grund av de minusgraderna kommer också saltningens effekt på vägbanorna att minska. Det är viktigt att bilister håller ett säkert avstånd till framförvarande fordon eftersom risken för olyckor, säger Sanna Piilinen, Fintraffic trafikcentralschef