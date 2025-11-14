Röda Korset redo för kris: Frivilliga övar på elavbrott och snökaos i Kimitoön och i Pargas

Emilia Örnmark
Frivilliga från Röda Korset
Rödakorsfrivilliga från Kimitoön byggde under fredagseftermiddagen upp en beredskapsövning i motionshallen i Dalsbruk. Här tar matutdelningen form.

Trettio frivilliga rödakorsare övar i Dalsbruk i dag. I morgon är det Pargas tur.

Ett organiserat kao

Reporter (Kimitoön)
