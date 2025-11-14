Salutorgets lösa stenplattor fick Monica på fall – ”Jag föll huvudstupa” Kim Lund Det var ungefär här som Monica Wärnå i fjol höstas snavade över en lös stenplatta. Hon föll så illa att hon fick en fraktur på handleden. De röd-gula stolparna ska utgöra någon slags varningssymbol, men de är inte till stor nytta. Monica Wärnå snavade på en lös stenplatta på salutorget i Åbo och föll så illa att hon fick en frakt Kim Lund Reporter (Åbo) Ge respons åt redaktören Publicerad: 14.11.2025, 5:00 Dela artikeln