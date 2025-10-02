Samma arrangör ordnar tolv festivaler nästa sommar – nya S:t Karins-festivalen får sitt namn i oktober Mikael Heinrichs, Lukas Söderqvist, Monica Forssell United Festivals ordnar bland annat Smugglerrok (t.v.), Aura Fest och den nya festivalen i S:t Karins som ersätter tidigare Saaristo-festivalen. Bilderna är från 2025, 2024 och 2019. Arrangören till musikfestivalen i Hovirinta i början av juni byttes ut, då S:t Karins stad valde ny Mikael Heinrichs Reporter (Pargas) Ge respons åt redaktören Publicerad: 2.10.2025, 12:00 Dela artikeln