Sammetslen och örtig – Petra Öhmans bin i Houtskär fick igen första pris för sin honung Monica Forssell Petra Öhman har gjort i ordning inför vintern åt sina bin men ännu har bina inte riktigt lugnat ner sig. Orsaken kan vara den ovanligt varma hösten. Skärgårdshonung smakar av skärgårdens blommor. Prisbelönta honungen skördades i Hyppeis by. Monica Forssell Publicerad: 16.11.2025, 5:00 Första pr Monica Forssell Webbchef, reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 16.11.2025, 5:00 Dela artikeln