Sammetslen och örtig – Petra Öhmans bin i Houtskär fick igen första pris för sin honung

En kvinna i skyddsdräkt kollar en bikupa.
Petra Öhman har gjort i ordning inför vintern åt sina bin men ännu har bina inte riktigt lugnat ner sig. Orsaken kan vara den ovanligt varma hösten.

Skärgårdshonung smakar av skärgårdens blommor. Prisbelönta honungen skördades i Hyppeis by.

