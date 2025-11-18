Snart dags för Adventskonserterna – nästa år blir det ny plats

Annina Suominen Lovar stämningsfulla Adventskonserter i domkyrkan – för sista gången på ett tag. Emilia Örn, styrelseordförande för Florakören och Felix Räykkylä, styrelseordförande för Brahe Djäknar, säger att årets konserter har ett lite juligare tema.

Snart är det dags för årets Adventskonserter i Åbo. Det blir sista gången i domkyrkan för Florakören