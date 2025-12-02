Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo delade ut nästan 375 000 euro

Johan Ljungqvist
Gruppbild av bidragsmottagare
Från vänster stiftelsens ombudsman Lasse Tallqvist, stiftelsens styrelseordförande Annika Pråhl, rektor Esbjörn Hägerstedt från Karis-Billnäs skolvänner, ordförande Heidi Jousmaa från Västnyländska ungdomsringen och ordförande Torsten Lindqvist från Starrböle skjutbaneförening.

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo har beviljat totalt 374 802 euro som ekonomiskt bidrag till 91 ans

Publicerad: