Spårvagnsbeslutet i Åbo skjuts upp – superbussarna ska utredas på nytt Katarina Pada I Tammerfors där fotot är taget finns det redan spårvagnstrafik, medan Åbo inte ännu har fattat något beslut om staden ska införa spårvagnar eller inte. Nu skjuts beslutet i Åbo upp på grund av nya utredningar om superbussar. Stadsstyrelsen i Åbo får beslutstidtabellen på sitt bord nästa vecka. Carina Holm Publicerad: 12.8.2025, 10:01 Tidigare har planen varit att i Carina Holm Nyhetschef, ledarskribent Ge respons åt redaktören Publicerad: 12.8.2025, 10:01 Dela artikeln