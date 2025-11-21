”Språket är som ett gratis tivoli” – bibliotekarien Gunnar Högnäs går i pension Katarina Pada Informatikern Gunnar Högnäs gillar att leka med språket. Han har gett ut sex diktsamlingar, de flesta på eget förlag. ”Det är en hobbyverksamhet för mig”, säger han. På bilden syns Merja Pitkänens skulpturer som finns på väggen i huvudbibliotekets kafé. Efter drygt 22 år på Åbo huvudbibliotek väntar pensionsdagar för informatikern Gunnar Högnäs. Det so Katarina Pada Reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 21.11.2025, 6:00 Dela artikeln