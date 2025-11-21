”Språket är som ett gratis tivoli” – bibliotekarien Gunnar Högnäs går i pension

Katarina Pada
Leende man i lila t-tröja håller upp ena armen mot en ljus vägg
Informatikern Gunnar Högnäs gillar att leka med språket. Han har gett ut sex diktsamlingar, de flesta på eget förlag. ”Det är en hobbyverksamhet för mig”, säger han. På bilden syns Merja Pitkänens skulpturer som finns på väggen i huvudbibliotekets kafé.

Efter drygt 22 år på Åbo huvudbibliotek väntar pensionsdagar för informatikern Gunnar Högnäs. Det so

Reporter
Publicerad: