Stora hissbygget i Åbo kan polisanmälas – nämnd tar ställning i dag

Annina Suominen
en svart byggnad och vass i förgrunden
Hisstornet har byggts i anslutning till en strandbastu. Både bastun och hissen är felplacerade. Hisstornet är också nästan tre meter högre än vad det skulle få vara enligt det bygglov som beviljats tornet.

Det omtalade hissbygget i Hirvensalo blir eventuellt polissak.

Publicerad:

Hissbygget i Hirvensalo i Åbo är uppe

Webbchef, reporter
Publicerad: