Tajt omröstning i ÅU:s pepparkakstävling – se alla bidrag och vinnaren här

ÅU:s pepparkaksjury hade minsann svårt att välja en vinnare.

Läsarnas bidrag/Hanne Saarinen/Elin Söderholm/Lena Långbacka/Mikael Lindholm/Sara Rusi Några av tävlingens pepparkaksbidrag. Juryn hade svårt att enas och vinnaren avgjordes genom att singla slant.

ÅU fick in totalt 10 bidrag i pepparkakshustävlingen med temat ”Livet är lokalt”.

Då pepparkaksjuryn bestående av Annina Suominen, Katarina Pada, Kim Lund och Jacob Hjortman satte sig ner steg spänningen direkt.

Kriterierna var hur lokalt tolkas, hur arkitekturen ser ut och hur fantasifulla verken var.

Efter en lång diskussion poängsattes bidragen. Två bidrag fick samma antal poäng och juryn kunde inte enas om segern.

Den gamla hederliga metoden att singla slant avgjorde.

Myntet svängde sig i luften och landade. Vinnaren blev Lena Långbacka (och maken som hjälpte till med kristyren).

”Färjan mellan Pargas och Nagu är en symbol för Pargas stad, kolla bara in turistbroschyrerna”, skriver Långbacka om bidraget.

Prismotiveringen lyder så här: ”Bidraget fyller kriterierna. Färjan är en lokal symbol och den gula färgen är karakteristisk för passagerarna. Ja, tillsvidare alltså – är bidraget månne ett ställningstagande för Finferries val att måla om färjorna i blåvitt? Dessutom är bidraget lite annorlunda. Utformningen är enkel men stilig, med bussen som pricken över i:et. Att den speglar sig i brickan passar också fint.”

Grattis, Lena Långbacka! Du får ett presentkort värt 50 euro till K-kedjan.

Lena Långbacka ”Färjan mellan Pargas och Nagu är en symbol för Pargas stad, kolla bara in turistbroschyrerna. Själv åker jag ofta med färjan (ibland med bussen som också nu finns på pepparkaksfärjan), på väg till sommarstugan i Korpo. Snart är den gula färgen ett minne blott. Lite hjälp med bygget (framförallt kristyren) fick jag av min man”, skriver Lena Långbacka.

På andra plats: Klosterbacken

Elin Söderholms version av ett juligt Klosterbacken fyller definitivt kriterierna om det lokala och kända i Åbo. Hon använder fantasi och finess med gröt, paket och julgran. Färsk rosmarin till granarna är en spännande lösning. Arkitekturen är enkel men elegant.

Så här skriver Söderholm, som jobbar i Stiftelsen Hemmets kök: ”Jag gör varje år ett pepparkakshus som får stå framme i pensionärernas matsal. Tidigare år har det blivit bland annat kyrkor och växthus, men i år tog jag inspiration av Klosterbacken som jag ser varje dag från jobbet, förstås i julig tomteversion.”

Grattis Söderholm, du vinner en ÅU Digitalt+-prenumeration för tre månader!

Söderholms verk kan du se flera bilder av i bildspelet nedanför.

Elin Söderholm Elin Söderholm jobbar i Stiftelsen Hemmets kök. "Jag gör varje år ett pepparkakshus som får stå framme i pensionärernas matsal. Tidigare år har det blivit bl.a. kyrkor och växthus, men i år tog jag inspiration av Klosterbacken som jag ser varje dag från jobbet, förstås i julig tomteversion. Med finns Lucia med kör, julgranen som kläs, gröten som kokas och paketen som fixas inför jul. Jag har jobbat med pepparkaka, marsipan och färsk rosmarin för granarna."

På tredje plats: Sommarhus i Barösunds skärgård

På tredje plats hittar vi en riktig pärla, ett sommarhus byggt år 1839 i Barösunds skärgård. Arkitekturen är snygg och tomtarna som klättrar på taket har förhoppningsvis julklappar med sig. Snön ligger tjock och mjuk, som den ska göra en riktig finsk jul. Flaggan i topp – det tycks blåsa bra ute i skärgården också. Stämningen känner vi bara genom att titta på bilden!

Huset har byggts av Helena Lindberg och garneringen är gjord tillsammans med barnbarnen som är en viktig del av den, hälsar Sara Rusi som skickat in bidraget.

Grattis Helena Lindberg, Sara Rusi och barnbarnen! Ni vinner en ÅU Digitalt-prenumeration för tre månader.

Sara Rusi "Pepparkakshuset föreställer vårt sommarhus från år 1839 i Barösunds skärgård. Huset är lagat av Helena Lindberg och garneringen är gjord tillsammans med barnbarnen som är en viktig del av den", skriver Sara Rusi som skickat in bidragen.

Tack för alla fina bidrag!

Det var ett nöje att kolla på alla bidrag. Se dem här nedanför. God jul!

Bidrag som sticker ut: Chokladhus

Marika von Schoultz ”Kusinerna Wilhelmina och Alice fixade de traditionella chokladhusen till julen och vill delta i pepparkakshus tävlingen”, skriver Marika von Schoultz i Pargas.

En fläkt av gångna tider

Lena Långbacka ”Bidraget föreställer kvarnen som finns på Pargas hembygdsmuseums gårdsområde och som är en viktig del av miljön på området. Kvarnen är från 1800-talet, flyttad till området från Vidkulla och en av få bevarade sytningskvarnar där maskineriet är i ursprungligt skick. I verkligheten har kvarnens vingar dessvärre blåst ner i en storm. Just nu försöker vi hitta finansiering för att kunna restaurera kvarnen”, skriver Lena Långbacka. Långbacka är ordförande för Pargas hembygdsförening och bor granne med museibacken.

En mellanrubrik

Mikael Lindholm ”Här är Helmis 10-årsbidrag, ett hus med uppvärmd utomhuspool för delfiner och alltid grön gräsmatta. Kanske blir verklighet om 20 år”, skriver Mikael Lindholm i Kirjala i Pargas.

Framtidens marthahus

Ingeborg Hermansson Livet är lokalt i Pargas och marthorna är med i det mesta som händer, skriver Ingeborg Hermansson. ”Här en framtidsvision som visar att Pargas Marthaförening går en lysande framtid till mötes. Under jubileumsåret 2059 då föreningen fyller 150 år står Marthakvarteret vid Ullasbrink klart, med egna stugor för kafé, välgörenhet, stickstuga, bageri och loppis. Redan nu kan man reservera hyreslokaler i de tre tornen som reser sig på kvarterets innergård.”

Optimas otroliga hus. Notera elbilsladdningen!

Karin Sjöberg "Våra 11 studerande vid Optima Pargas, handledande utbildning med krävande särskilt stöd, har planerat, bakat och lagt ihop tillsammans. Huset är vår skola, vår del av det stora Brava-lärcentret i Pargas (samt parkeringen och skolgården)", skriver Karin Sjöberg, handledande lärare på Optima.

En mellanrubrik

Hanne Saarinen ”Varhas enhet Kikaren som erbjuder rehabiliterande arbetsverksamhet i Pargas deltar i pepparkakstävlingen med verket Utö fyr. Fyren har planerats och genomförts av kunderna inom den rehabiliterande arbetsverksamheten tillsammans med verkstadens handledare”, skriver Hanne Saarinen, socionom och praktikant på Kikaren.

Glittrande snö på taket

Adelina, Kira, Edith ”Här är ett hus som tre ungdomar på ungdomsgården Gluggen i Korpo gjort. Adelina, Kira och Edith. Huset föreställer Korpo gård”, skriver Stina Keinonen.

Kalkstrand inspirerar