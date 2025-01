Tre åboländska lag till nationell final i Mästare 9-tävlingen

Roland Karlsson De åboländska finalisterna i Mästare 9 -regionfinalen i Reso. Stående från vänster Sarlinska skolans lag Elias Strömborg, Teide Levón och Edson Skärström, Kimitonejdens skolas lag Patricia Holmborg, Anna-Karin Nordell och Jere Järvistö. Sittande S:t Olofsskolans lag Viggo Lähteenmäki, Marcus Lindfors och Archer Östergård.

I tisdags avgjordes den regionala finalen i yrkesskicklighetstävlingen Mästare 9 för elever i årskurs 7–9 för Egentliga Finlands del i Kerttula idrottshall i Reso.

Bland de 36 lag som kvalat in via de lokala uttagningarna under hösten fanns inte mindre än fem lag från svenskspråkiga grundskolor i tra