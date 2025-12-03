Filippa, Alexander och Christian tar klivet in i stadens politik Annina Suominen Filippa Östergård, Alexander Ek och Christian Bonnet i S:t Olofsskolan valdes in i Åbo ungdomsfullmäktige. Ek är ordinarie och Östergård och Bonnet ersättare. Totalt valdes fem svenskspråkiga in i ungdomsfullmäktige för de två följande åren. Från psykisk ohälsa till behovet av mötesplatser och bättre information på svenska – engagemanget är Annina Suominen Reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 3.12.2025, 6:27 Dela artikeln