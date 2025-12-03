Filippa, Alexander och Christian tar klivet in i stadens politik

Annina Suominen
tre glada ungdomar
Filippa Östergård, Alexander Ek och Christian Bonnet i S:t Olofsskolan valdes in i Åbo ungdomsfullmäktige. Ek är ordinarie och Östergård och Bonnet ersättare. Totalt valdes fem svenskspråkiga in i ungdomsfullmäktige för de två följande åren.

Från psykisk ohälsa till behovet av mötesplatser och bättre information på svenska – engagemanget är

Reporter
Publicerad: