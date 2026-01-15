Tre män misstänks för mord i Raseborg - ”Man kan inte fly genom att åka utomlands”

Polisen misstänker tre män med utländsk bakgrund för ett mord i Raseborg i februari i fjol. De misstänkta greps i Polen redan i april.

Kim Lund Centralkriminalpolisen är klar med förundersökningen om ett misstänkt mord i Raseborg.

Centralkriminalpolisen är färdig med förundersökningen av ett brott mot liv som inträffade i Raseborg i februari 2025. Utifrån förundersökningen misstänks tre män med utländsk bakgrund födda på 1970- och 1980-talet för mord. De misstänkta gärningsmännen är polska och ukrainska medborgare.

Polisinrättningen i Västra Nyland fick den 1 mars 2025 från nödcentralen en anmälan om att man i Raseborg hittat en död person. Polisen misstänkte från första början att personen avlidit till följd av ett brott mot liv. När förundersökningen av brottet mot liv framskred ändrades brottsrubriceringen från misstänkt dråp till mord. Brottsoffret var en litauisk medborgare född 1974 som inte var fast bosatt i Finland. En del av de misstänkta kände offret från förut.

Internationellt polissamarbete

De misstänkta gärningsmännen hade hunnit lämna landet innan polisen fick kännedom om gärningen. De misstänkta lokaliserades med hjälp av internationellt polissamarbete och greps i början av april 2025 i samarbete med den polska polisen.

– Den här förundersökningen är ännu ett exempel på att man inte kan fly från allvarliga brott man begått i Finland genom att åka utomlands. Internationellt myndighetssamarbete har legat i fokus för att det ska vara möjligt att gå vidare med rättsprocessen och förverkliga straffansvaret, konstaterar undersökningsledare, kriminalkommissarie Mikko Salminen vid Centralkriminalpolisen i ett pressmeddelande.

Ärendet lämnas till Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning.