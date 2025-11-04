Tredje största grupperingen i ÅA:s kårval finns i Vasa

Privat Med 20 kandidater är Gemensamma Vasa den tredje största gruppen i årets kårval vid Åbo Akademi. Liksom i Åbo engagerar lokaler, välmående och transparens på universitetet kandidaterna, säger koordinatorn Angelica Loo. Loo ställer inte själv upp i valet men har två år bakom sig i fullmäktige.

Valföreningen Gemensamma Vasas koordinator Angelica Loo kommenterar också universitetets stundande rektorsval.

Den här veckan kan studerande vid Åbo Akademi påverka hur Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) utformas och arbetar i framtiden.

Kårvalet pågår till den 6 november och rekordmånga kandidater har ställt upp: 107 stycken.

ÅU har intervjuat kandidater i Åbo. En viktig fråga är också hur valet påverkar Vasa och därför kontaktar vi valföreningen Gemensamma Vasa.

Med 20 kandidater är det här den tredje största av totalt åtta grupper i kårvalet.

Angelica Loo koordinerar Gemensamma Vasa. Loo har suttit två år i fullmäktige och varit både första och andra vice ordförande, men ställer inte själv upp nu då hon snart utexamineras.

– Då jag själv ställde upp så ville jag lära mig mer om studentkårens verksamhet och ha en chans att påverka studerandes vardag på ÅA. Via fullmäktige träffar man även massa nya människor och lär sig mycket om till exempel mötesteknik, säger hon.

Gemensamma Vasas mål är att stärka Vasas röst inom studentkåren. Studerande i Vasa ska bli hörda i beslutsfattandet.

Gruppen är obunden, så det är fritt fram för invalda att uttrycka sina åsikter i fullmäktige.

Trånga lokaler en fråga även i Vasa

Välmående, trivsel och tillgång till fungerande utrymmen är några viktiga frågor.

Liksom i Åbo upplevs lokalerna som för trånga för studier och föreningsverksamhet.

– Ämnes- och specialföreningar är viktiga för studerande och studielivet, därför är det viktigt att de stöds av studentkåren samt att det även här finns ändamålsenliga utrymmen för föreningsaktivitet. I Vasa delar alla föreningar på ett mycket litet kansli som kan bokas för möten, lagerutrymmena är i studentkårens utrymme i Havtornen. Utöver det finns det mycket begränsade möjligheter för föreningar att ha aktivitet på universitetsområdet.

En annan het fråga som Gemensamma Vasa lobbar för är ett eget Kårkafé till ÅA i Vasa. På så vis kunde man påverka utbudet och kvaliteten på lunchen samtidigt som intäkterna går till studentkåren – och via den tillbaka till medlemmarna.

Rektorsvalet viktig fråga för hela universitetet

En het fråga för hela Åbo Akademi i höst är rektorsvalet. På tisdagen avslöjade ÅA att elva personer söker tjänsten.

Hur ser ÅA i Vasa på de eventuella kommande nedskärningarna på universitetet? Vad har ni för förväntningar på den nya rektorn?

– Det är jätteviktigt att det finns ledande poster också i Vasa och att rektorn fungerar som ett ansikte utåt för Åbo Akademi här. Bristen på information var ett stort problem i våras och vi hoppas att det ska förbättras. Att ÅA har ett stort ekonomiskt underskott är såklart inte hållbart i längden, men studerandenas oro för att utrymmen försvinner eller kursutbudet skärs ner är inte heller hållbart och skapar inte ett gott rykte då ÅA ska locka nya studerande.

Enligt Gemensamma Vasa är det avgörande att den nya rektorn ser styrkan i att universitetet verkar på två orter och värnar om ett starkt samarbete mellan Åbo och Vasa.

Kårvalet vid Åbo Akademi

Totalt 107 kandidater ställer upp i kårvalet.

Rödgröna listan har 5 kandidater, SF-listan har 4 kandidater, MK-listan har 28 kandidater, DKL-listan har 7 kandidater, FNT-listan har 23 kandidater, Liberala studerande har 9 kandidater och Gemensamma Vasa har 20 kandidater och De rättvisa har 11 kandidater.

Hela listan med kandidater hittas på ÅAS webbsida. Där finns också en valkompass och information om vad som krävs för att rösta, vilket görs elektroniskt.

Rösta kan man göra från och med klockan 9 måndagen den 3 november fram till den 6 november klockan 15.

Fullmäktige bestämmer bland annat om ÅAS budget och riktlinjer och bevakar ÅAS-styrelsens arbete.