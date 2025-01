TS: Ny arrangör köper Aura fest av skuldsatt bolag

Lukas Söderqvist Aura fest arrangeras i Kuppisparken i Åbo. Festivalen har hittills ordnats 14 gånger och samlar vanligtvis omkring 10 000 besökare.

United Festivals, med bas i Åbo, köper festivalen Aura fest av Nordic Live Productions. Det rapporterar tidningen Turun Sanomat.

I och med köpet arrangerar Åbobolaget United Festivals nu totalt tolv festivaler, däribland Down by the laituri (DBTL), Smugglerrok och Karjurock.

‒ Nästa sommar är vi redan