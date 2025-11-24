Tuffa sparkrav sätter politiker i svår sits – obekväma beslut kan ödelägga karriären Carina Holm Bland annat inom välfärdsområdet Varha är tjänstemännen och de förtroendevalda djupt oense om hur Varhas nya strategi ska se ut. Också i kommunerna grälar man om vilka nedskärningar som kan göras. Bilden är från Varhas fullmäktigemöte i fjol vintras. Oenighet mellan förtroendevalda och tjänstemän om var det ska sparas kan försvåra beslutsfattandet, Kim Lund Reporter (Åbo) Ge respons åt redaktören Publicerad: 24.11.2025, 5:30 Dela artikeln