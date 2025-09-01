Tullens nya robotar jobbar snabbar upp brottsundersökningarna Niina Kellinsalmi / Tullen Jämfört med människan jobbar Tullaboratoriets nya robotar outtröttligt och de genomför sina arbetsuppgifter precis lika noggrant varje gång. Den nya undersökningsutrustningen ger å sin sida Tullaboratoriet ännu mer detaljerade mätuppgifter om narkotika, dopningsmedel och läkemedel än tidigare. Tullen har anskaffat nya apparater till Tullaboratoriet för brottsundersökningar. Förbehandlingen av ÅU Ge respons åt redaktören Publicerad: 1.9.2025, 20:41 Dela artikeln