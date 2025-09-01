Tullens nya robotar jobbar snabbar upp brottsundersökningarna

Niina Kellinsalmi / Tullen
Teknik i labb
Jämfört med människan jobbar Tullaboratoriets nya robotar outtröttligt och de genomför sina arbetsuppgifter precis lika noggrant varje gång. Den nya undersökningsutrustningen ger å sin sida Tullaboratoriet ännu mer detaljerade mätuppgifter om narkotika, dopningsmedel och läkemedel än tidigare.

Tullen har anskaffat nya apparater till Tullaboratoriet för brottsundersökningar. Förbehandlingen av

Publicerad: